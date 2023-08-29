新北市副市長朱惕之於今（29）日16時召開蘇拉颱風新北市災害應變中心整備會議。（圖／新北消防局提供）

中央氣象局於昨（28）日23時30分發布中颱蘇拉海上颱風警報，預估周末前將對巴士海峽及中南部地區帶來較大風雨，目前蘇拉颱風位於新北市南南東方約680公里海面，以時速13轉10公里向西北轉西北西移動，7級暴風半徑180公里，新北市氣象團隊依照目前颱風路徑動態分析評估，新北市擔心受外圍環流影響，週三及週四（30及31日）仍會為新北市東側及南側山區帶來大雨，且北海岸及東北角仍有9級以上強陣風發生之機會，不可輕忽。

新北市副市長朱惕之於今（29）日16時召開蘇拉颱風新北市災害應變中心整備會議，先聽取氣象團隊報告颱風動態分析，及台灣大學協力團隊說明各類災害潛勢分析，並指示市府團隊與區公所加強各項防颱整備措施，包括預先盤整疏散撤離交通工具及收容安置場所能量，加強宣導土石流潛勢區、坡地社區及易成孤島地區之預防性避難，鷹架、路樹及廣告招牌等強固措施，抽水機組預佈預抽及橫移門測試，車行地下道及側溝等排水系統之巡檢，沿海低窪地區應慎防海水倒灌。

侯友宜市長提醒所有市民朋友，雖然目前新北市尚未納入颱風警報範圍，但是受颱風外圍環流影響，且適逢天文大潮，北海岸及東北角沿海及低窪地區，恐有長浪發生及海水倒灌情形，如民眾有領取砂包需求可逕洽當地區公所申請，堆置於住家周遭；另請各位市民朋友應避免前往山區、河岸及海邊等易生災害危險之地區，從事登山溯溪或觀浪戲水釣魚等活動，以維自身生命財產安全；有關新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，可至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」、「新北災訊E點通」(https://e.tpf.gov.tw/)、及「新北市防災宣導互動網」(https://www.dsc.ntpc.gov.tw/Disaster/Index）查詢。