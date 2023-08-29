【全程字幕】侯友宜支持度慘跌13％遭質疑 游盈隆「1句話」爆驚人內幕 @ChinaTimes ​

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今召開記者會質疑，台灣民意基金會董事長游盈隆發布的民調失去公信力。游盈隆今狂電回去說，侯友宜如日中天的時候，民調是他做的，「你有沒有人來質疑過我？」在野黨選舉缺乏強而有力候選人，加上自亂陣腳、自毀長城，這是很多人都感覺得到。

被問到國民黨是否已進入垃圾時間？游盈隆說，垃圾時間是球賽勝30秒，但還有四個多月，還會發生很多事情，未來還有變數，到底怎麼變？他會獻給侯友宜一首歌：「一時失志不要怨嘆、一時落魄不用膽寒、愛拼才會贏」。

游盈隆火力全開說，侯友宜為什麼民調會低，因為這一次總統選舉，在野陣營缺乏強而有力的總統候選人，再加上本身持續內亂、自亂陣腳、自毀長城，這個是很多人都感覺得到。有人說無緣無故選情會變成如此？「我說，若你不懂地心引力原力，你一定也會問，你家芒果為何會無緣無故從樹上掉下來」。

游盈隆強力反擊說，民調的結果一發表，各方有不同的反應，這是很自然的現象，他們也都尊重。但是如果涉及到人身攻擊，或是甚至於明示或暗示的最中傷毀謗，那他們就不能坐視不理，「要不然我們辛辛苦苦所建立的公信力就蕩然無存？」

游盈隆說，台灣選民在2022地方大選結束後，的確營造運量的一種要政黨輪替的氣氛，8年魔咒看起來有一些客觀的條件已經浮現。但是一直發展到現在，目前看起來，8年魔咒可能不會繼續下去。意思就是說政黨輪替的可能性越來越小。

他說，郭台銘經過了三、四個月的天人交戰終於決定要參選，可是各位有沒有看到？國民黨內出現台北市長蔣萬安放一張這個跟侯友宜抱抱的照片，台中市長盧秀燕出來講講話、雲林縣長張麗善第一時間跳出來聲援侯友宜，「除了這些人，其他人都跑哪裡去了？立委都跑哪裡去了？」

他說，自己抓不定主意，心另有所屬，造成這個結果就是支持者已經累了，心已經累了，眼看賴清德大軍不斷揮軍上來，自己亂成這個樣子還互相還內訌、互相攻擊。「有哪些支持者可以撐這麼久了？」

他說，藍營本來就是有一部分支持者轉而去投支持柯文哲，柯文哲本來就是有一部分綠營支持者在支援的，現在有一部分就回歸到賴清德陣營去了。侯友宜支持度這麼低的時候，不去看看自己內部亂成什麼樣，不去好好、很冷靜的去想想候選人在確定提名之後的整體的表現是不是真的那麼可圈可點？是不是真的已經準備好了要打一場總統選戰？不去反省這些客觀的情勢，反而第一時間就說人家民調樣本、問卷設計有問題，不覺得這個是很但啼笑皆非的事情。

他說，選民會做比較的，520後差不多三黨候選人都已經確立了，選民已經在看未來的總統到底應該是誰？三、四個月了，台灣選民是不是傻瓜。藍白合喬不攏，然後又有一個郭台銘因素。信賴之友會全台灣都已經設好了，賴清德每一個縣市至少跑到至少平均兩到三次，海外的據點也都設了，人家的組織戰早就已經按部就班在推動，這叫做組織動員、選舉動員。人家是在認真的打這一場選戰，民進黨有豐富的總統選戰的經驗。從1996年開始，特別是從2000年的總統大選開始，已經訓練有素了。

他說，這個團隊看到2022年的挫敗，充滿危機意識，所以戰戰兢兢不敢怠惰，雖然陳建仁是無聲的內閣，可是有行動，很重要一個因素就是將財富、資源重分配。蔡英文完全執政7年有很多的執政包袱，但是民進黨在最後1年為了能夠繼續執政，也用了很多的精神及資源，「你說綁樁、綁票，但是他們知道，這些納稅人的錢應該做怎麼樣有效合理的分配，而且錢是合法真正進入人家的口袋裡，人民有感覺。對不對？」

他說，但在野黨呢？是否有系統的檢驗蔡政府過去7年來的重要的施政專案嗎？弊案一定是有的，有沒有真正的抓住幾個大的弊案？所以我要講的就是說，不要想說人家民調為什麼那麼高，它就是有它的道理的。