桃園市水務局提前在低窪淹水熱點佈設12台移動式抽水機。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

水務局召開整備會議。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

為因應「蘇拉颱風」及「海葵颱風」逼近，中央氣象局已於昨日深夜11點30分發布蘇拉颱風海上颱風警報，桃園市水務局上周五即提前整備，滯洪池放水、防汛閘門啟閉、低窪淹水熱點佈設12台移動式抽水機，另備妥3萬8000包砂包，即起開放民眾領用。

有關颱風防汛作業，桃園市政府水務局長劉振宇表示，水務局已於上周五提前安排整備作業，轄管滯洪池都已預先抽放水(漁管處滯洪池、14A滯洪池、大湳滯洪池、樹仁三街滯洪池、士校埤、西坡埤)，轄管45處水閘門也已進行防汛啟閉。

水務局針對桃園市低窪淹水熱點已佈設移動式抽水機共12處，包含桃園區興邦路、桃鶯路與興隆路、興邦路及大智路口、龜山區公滯1、4、文明路、中壢區崁頂路、吉林路、八德區茄苳路、大湳滯洪池、平鎮區三興路及楊梅區梅獅路。

轄管在建工程、施工工地、出流管制計畫開工案件，也要做好防汛及強固措施並回傳確認，並要求車行地下道抽水機巡檢，確保功能正常，側溝及連通管加強清淤，航空城各標工程注意工程介面及水路暢通。

目前市府已開設應變，各局處及公所都已做好準備，復興區公所也已加強物資、通訊及機具預置準備。市府備妥3萬8000包砂包，並自28日下午1時開放領用，民眾可向里長洽詢或向各公所登記領取，防汛訊息也公布於水務局官網及臉書，歡迎民眾下載「水情看桃園」APP接收水情警報及氣象資訊。