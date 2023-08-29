太保市代表會今針對2800萬預算追加案開臨時會，並在門口張貼公告。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市「都市計畫10M-6號計畫道路新闢工程」預算因地價上漲，用地徵收費用增加，太保市公所提追加預算案遭代表會多數決凍結，今代表會開臨時會，有民眾到場表達訴求，要求西太保道路拓寬案一定要過，此預算爭議再度被外界解讀是去年底九合一選舉恩怨未了，所幸經過上午的會議，2800萬追加預算案解除凍結。

太保市所、會又傳預算爭端 民眾到場喊要通過

太保市公所2年多前向內政部提出「太保市都市計畫10M-6號計畫道路新闢工程」及「高速公路嘉義交流道附近特定區第21號計畫道路新闢工程」案獲核定，因地價上漲、營建成本增加，道路拓寬經費增加，去年公所提出東太保21號道路拓寬2500萬追加預算案通過，日前公所再提西太保6號道路拓寬2800萬元預算追加案，但多數代表以公所未詳盡說明予以凍結。

西太保追加預算案未獲多數代表支持，也在地方發酵，今有民眾到代表會表達訴求，縣議員詹琬蓁也到場了解情況，詹琬蓁說，嘉義申請中央經費不容易，能得到中央挹注經費非常好，且公所沒負債，民眾對道路拓寬沒意見，身為民選民代，建議盡速讓預算通過，未來再嚴格監督公所執行情況，大家一起為嘉義縣、太保市好的目標前進。

市民代表龔宗勇說，公所要追加2800萬元預算，卻沒有任何解釋，「送進來就說要追加」，且去年東太保道路才增加2500萬，身為有監督權的代表，只要公所說明清楚，合情、合理、合法就會支持，代表會絕對是支持太保市的發展。

代表會主席葉俊男口氣更重，發聲明強調監督公所「合法」執行預算，代表會有不容退讓的底線，指本年度各項解凍案，有心人士在地方散播未盡完整或不正確資訊，僅告知民眾經費預算被凍結，而未告知因公所提出解凍計畫缺失一堆，致使民眾疑慮四起，聲稱因地方派系不同而產生對立，企圖混淆視聽，破壞地方和諧，代表會不分藍綠超過半數代表都認為公所應合法執行預算，而非費盡心思規避監督，批公所無能面對，把不知道實情的民眾推到第一線，令人感到遺憾。

市民代表吳宏哲指代表會是多數決，現在公所提出的預算、追加預算案，多數不是被擋，就是被凍結，連2800萬追加預算案都有代表說要刪，會有這種情況 ，多少跟去年底的選舉、政治有關。

太保市長鄭淑分說，針對6號計畫道路拓寬追加預算案，公所依行政程序向代表會申請墊付、函文申請開臨時會，並在8月24日召開專案報告，說明辦理期程及各項計畫經費情形，公開透明，感謝所有市民代表在今天的臨時會上，肯定公所團隊的努力，全數解凍6號道路追加預算。