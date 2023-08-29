藝人徐乃麟將北市豪宅租給房客楊強蓉，後來卻爆發詐賭糾紛，媒體報導楊指控徐是賭場事件的幕後老闆，徐乃麟氣得告楊強蓉誹謗，他說只是將房屋出租卻從2016年起，「歷經人生最黑暗的時刻」，遭受到撲天蓋地地不實的抹黑、打擊，他的個人形象、事業、配偶、孩子、家庭均受到傷害，大量代言遭到質疑；台北地方法院將楊強蓉依犯散布文字誹謗罪判處有期徒刑1年6月。可上訴。

被徐乃麟控告的的楊強蓉，曾被徐乃麟密友董子綺指控，涉嫌與作弊槍手在徐乃麟的內湖豪宅詐賭，但檢方查無實證，將楊強蓉不起訴。事後楊女向媒體爆料，反而被徐乃麟提告。徐乃麟認為報導內容都是楊女的不實爆料，因此提告楊女涉嫌加重誹謗。

台北地院審理後，認定楊女對於徐乃麟名譽造成之難以挽救、彌補之毀損，2人本不相識，係透過董子綺而介紹房屋買賣、租賃，徐先單純出租房屋之出租人，徐乃麟只因出名而遭中傷，實屬無辜，且楊女又以不實事由、時間錯置、拼湊、扭曲而形成之假消息，此種張冠李戴之手段，使被害人陷入有理說不清之困境，其行為實屬可訾。

北院考量楊女否認犯行，固為其訴訟權防禦行使之展現，然關於自己親身經歷之事實卻反覆其詞、翻異供述，縱連是否承租房屋一事，都推稱遭董子綺竊取印文、擅自蓋用，故作無辜、設詞狡辯，犯後態度極差。

法官表示，憲法法庭憲判字第8號判決，大法官詹森林提出之協同意見書所指「『曾參殺人慈母疑』，古有明訓。『署長舔耳』、『處長卸職』，亦為近來毀人名譽、致人輕生之憾事；台灣自民主化後，言論自由已獲周密之保障；政治性、宗教性言論，尤其如此。」

如今，與保障言論自由相等重要者，毋寧為他人名譽與隱私之保護。流言可畏，已是事實；言論殺人，亦非安語」，暨審酌現今社會，對於「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」之不良風氣甚為痛惡，參酌刑法所列各量刑事由、將楊女重判1年6月。