雲林縣虎尾鎮公安路立體停車場預計明年啟用，配合路邊停車格收費改善停車問題。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮為縣內人口數第2鄉鎮，加上位於雲林中心點、高鐵雲林站等優勢，觀光旅遊人潮日多，市區停車一位難求引發民怨，虎尾鎮長丁學忠29日表示將試辦市區路邊停車格收費，共約127格，縣府已同意此案，為讓收費方式等相關措施更便民，事前會做好完善配套，縣工務處評估將於明年中試辦。

虎尾鎮目前人口數約7萬人，因舊市區街道狹小、缺乏停車場，經常出現違停情況，人車爭道險象環生，不僅鎮民抱怨連連，外地遊客也覺得不便，丁學忠接獲眾人反映，著手研擬改善之道，規畫在市區復興路、新生路、中山路、文化路等路段試辦路邊停車格收費，配合公安路立體停車場，紓解停車問題。

丁學忠表示，斗六市已率先辦理路邊停車格收費，反映不錯，但繳費須使用App，不少長者不太會使用，因此虎尾鎮若開辦，除App繳費，也將研擬超商繳費。路邊停車格收費可有效改善違停問題、減少交通阻塞，虎尾要持續發展觀光休閒產業、提升旅遊品質，這項措施有其必要。

丁學忠說，虎尾鎮除了要解決停車問題，也會引進各種多元公共接駁交通工具，包括共享單車、電動機車等，讓大家停車後騎著單車、電動車慢遊大街小巷，隨時可停下來打卡、吃美食，感受虎尾在地人文風情與產業特色。

縣府工務處指出，虎尾鎮公所已將路邊停車格收費案送交縣府審核，目前進行細部調整，研擬各種配套措施，預計明年試辦。另外，公安路立體停車場將於今年底完工，預計明年4月啟用，可提供296個汽車停車位與30個機車停車格，其中1、2樓為商業空間，不僅可改善停車問題，更可營造新商圈。