陳子強穩交舞蹈老師女友陳以仁9年，未料今陳以仁在臉書發布2人已經分手，稱陳子強是「黃金單身漢」，稱自己是「鑽石王老五」文中俏皮表示要出賣陳子強，「一直以來只要有你的新聞都有我，每次都要跟自己朋友家人澄清，久了都不相信了。」疑似已經分手一段時間，陳以仁的貼文還替陳子強的畫展宣傳，2人看起來是好聚好散。

陳子強和陳以仁情纏9年，2人愛到最深處時，陳子強還曾在身分證配偶欄P上女友名字宣布「完成登記了」示愛，隨後雖改口說只是愚人節的玩笑，但早已認定女友。近期他開創作畫展，問及和女友婚期，他當時說結婚不是彼此的首選，目前都在拚事業，被問到會帶兒子和女友一起吃飯嗎？他說偶爾會一起吃，但不會刻意安排，「讓他們成為朋友比較好。」外界看不出任何徵兆，沒想到當時早已情變。

陳子強經紀人表示，2人已經分開很長一段時間，具體時間僅說是很多年，分開原因並不是對婚姻沒有共識，而是個性磨合後，覺得當朋友比較好，「結婚的問題倒是還好，2個人都是自由派，只是覺得當朋友比較好。」這些年一直沒有對外說明，是因為2人還是朋友，要尊重女生，但因為近期新聞一直出來還是會把兩人寫在一起，所以就讓女生來發聲。經紀人強調2人是好聚好散，至今關係一直都很好，偶爾還是會一起吃飯。