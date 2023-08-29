北市動物園爆意外！ 砂輪機「捲褲子」卡女技工大腿濺血 17:112023/08/29 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市文山區木柵動物園發生一起工安意外，1名32歲女工友於切割木頭作業時，不慎遭砂輪機切割傷。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今29日15時53分許，台北市文山區木柵動物園發生一起工安意外，1名32歲女工友於切割木頭作業時，不慎遭砂輪機切割傷，導致右大腿撕裂傷（長約10公分），意識清醒，救護人員檢傷後將他送醫治療。 嘉縣某廠清除煤渣爆發工安意外 2工人大面積燒燙傷 五股廢棄物處理場傳工安意外 工人左手遭輸送帶捲斷 博弈欠債30萬談判突亮刀 雙方人馬「扭打搶奪」全割傷 #木柵動物園 #工安意外 #木頭 #割傷 #工友 也許您會感興趣 推薦閱讀 大貓熊「圓圓」將滿19歲 北市動物園邀民8／30入園歡慶 15:432023/08/29 生活 技師遭車斗重擊頭部慘死 肇事者謊話連篇被「關鍵證據」打臉 20:032023/07/19 社會 男裸上身當路霸 手持菜刀隨機砍殺3騎士 12:362023/08/25 社會 戀愛中的木頭人 3生肖男最不解風情 反應慢半拍 17:262023/08/10 運勢 男清潔工「從15樓墜落到B4」 頭顱爆裂身亡 10:362023/08/25 社會 北市傳工安意外！信義區鷹架倒榻 幸無人員傷亡 19:132023/07/11 社會 5歲童溜滑梯 疑遭尖銳物割傷 頭部血流如注 19:172023/07/29 社會 北市動物園女技工遭砂輪機割傷 園方曝最新治療進度 17:432023/08/29 生活 新北肉品工廠傳工安意外！ 18歲員工遭機器斷指 19:052023/07/06 社會 木頭直男5星座 吵架不懂怎麼哄女友開心 14:252023/08/29 運勢 北市動物園遊客列車失控爆衝 司機遭罰驚人判賠金額曝光 11:572023/08/24 社會 新北工安意外！頂樓加蓋遇強風掀鐵皮 包商遭擊落摔6樓不治 13:142023/07/05 社會 資優生抱怨「這科系」交不到女友 過來人揭密狠打臉：根本挑不完 00:492023/07/07 生活 影》卡努撲沖繩颳狂風！1死20多傷全因「它」 21萬戶停電 14:422023/08/02 國際 大巨蛋工人疑觸電不治 北市勞檢處：最高恐罰30萬、局部停工 19:572023/07/05 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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