蔡英文總統將於9月5日至9月8日率團專程訪問史瓦帝尼，總統府今天公布此次「邦誼同慶 合作永續」隨團出訪的4位立法委員，分別為民進黨立委邱志偉、邱泰源、范雲、以及民眾黨立委邱臣遠。

今年適逢我國與史瓦帝尼王國建交55周年，也是史瓦帝尼王國獨立建國滿55周年，以及史王恩史瓦帝三世的55歲生日。在史王邀請下，蔡英文將於9月5日至9月8日率團出訪史瓦帝尼，除展現我國對堅實盟邦的重視，也希望藉由此次訪問再強化雙邊合作關係，並實地瞭解我國與史瓦帝尼在公衛醫療、婦女賦權等各項合作計畫的執行現況。

總統府日前公布，此次出訪以「邦誼同慶 合作永續」為名，蔡總統盼以達成「同慶兩國邦誼」、「促進永續合作」為本次出訪目標。主要團員包含經濟部王美花部長、僑務委員會徐佳青委員長、高雄市陳其邁市長、總統府張惇涵副秘書長、外交部李淳次長。

總統府發言人林聿禪今天表示，總統府日前依照慣例，協請立法院邀請各黨團委員參與總統此次「邦誼同慶 合作永續」出訪行程。此次隨團出訪的4位立法委員分別為：邱志偉、邱泰源、范雲、邱臣遠。總統府感謝立法院協助溝通協調，也感謝4位立委一同出訪我國友邦史瓦帝尼，共同為台灣的外交工作打拚。