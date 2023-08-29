38歲女星李妍瑾（李妍憬）七夕時公開認愛圈外男友「小人物」，昨（28日）直播時無預警透露男友求婚了，但因為被她看破手腳，她希望男友可以好好求婚，不過據《自由時報》報導，今（29日）她就曬出超閃鑽戒，宣布和男友訂婚。

李妍瑾透露要出去玩時，看到男友帶了品牌鑽石還有煙火，讓她隱約猜到對方的「驚喜」，之後男友去洗澡，她看到床邊放著很大顆的玩具鑽石，還沒等男友開口，她就先說：「你竟然這樣就想跟我求婚，我不同意，太簡單了，還被我看破手腳」，男友就躲在廁所不敢出來。

不過李妍瑾心裡早已認定對方，並透露，男友求婚的鑽戒有1克拉多，但自己是沒正眼看過，並表示「我管你有沒有錢，我愛的是心靈相通，有心一顆碎鑽都可」。

李妍瑾也說自己也很想做人，「連凍卵、人工受孕和月子中心都找好贊助了」，不過無奈沒有時間，更自爆「絕對要在40歲前生個寶寶」，同時也喊話廠商「如果有喜餅、婚宴場所都可以贊助」。

其實，李妍瑾圈外男友「小人物」大她8歲，是珠寶鑑定師，身高183，且是個暖男，對她相當體貼，李妍瑾曾在對方家廁所洗澡時滑倒，就唸他為何沒有防滑墊，隔天睡醒，浴室都鋪好防滑墊了，讓李妍瑾相當感動。