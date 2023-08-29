高中職以下學校明天開學，台中市交通局昨天宣布台中市幹線公車及部分路線將減班並拉開班距，讓不少學生和家長煩惱通學問題。市議員周永鴻要求交通局應協調各業者。交通局表示，已與客運業者開會，要求路線及班次調整需滿足學生通勤需求。

周永鴻指出，交通局28日宣布因應開學，將恢復幹線跳蛙公車及部分區間車、繞、延駛班次，但也同時宣布多條路線減班，700路跳蛙公車減班至一天8班次，串連重要路廊及捷運車站的100、200、500、700、900路幹線公車班距加大，從原本尖峰10分鐘1班調整為15分鐘1班、離峰15分鐘1班調整為20分鐘1班。

周永鴻表示，交通局規畫幹線公車原本目的是讓重要路段班次更密集，結果現在反其道而行減班拉開班距，許多同學和家長感到錯愕。交通局說明，交通局已與客運業者進行4次公車路線及班次檢討會議，針對客運業者提出的公車路線班次調整規畫，逐條進行尖峰時段學生搭乘需求班次檢討，且要求公車路線及班次調整皆需滿足學生通勤乘車需求。

周永鴻要求交通局和公車業者協調，提升幹線公車密集度，加強輔導業者招募駕駛，並持續監督公車脫漏班情形。交通局強調，已要求客運業者應依照核定班表發車，並請業者積極招募所屬駕駛員，視駕駛人力持續增加公車班次。