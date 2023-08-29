高雄美食月最後強檔「2023高雄奶茶節」，將於9月2、3日週末下午3點到晚上8點，在鹽埕區大勇路（捷運鹽埕埔站二、三號出口）登場，首波33家市集名單出爐，店家持續增加中，現場還有35間特色餐車、熱舞表演、親子互動遊戲等精彩內容，邀請全國奶茶控南下高雄，喝爆每一家奶茶，一次滿足對奶茶的渴望！

高雄奶茶節首波33家市集名單出爐。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局高閔琳局長說明，今年「高雄奶茶節」活動以熱鬧市集方式呈現，已有多間高雄超人氣店家率先響應，如「鮮茶道」、「樺達奶茶」、「抒嗜人文茶飲」等名店；而網路神店「神農本舖-經典老店」，店內計700種飲料，例如高人氣飲料珍珠奶茶，是許多民眾在火車站前補習的回憶；「鹽埕小熊」，將店內打造為超美網美牆，成為IG熱門打卡景點，店內「鐵觀音鮮奶茶」，攪拌後茶葉與鮮奶合而為一，入口即感受平衡的茶香韻味，是喜歡茶香濃厚的民眾首選。上述奶茶名店，在奶茶節現場都能喝到，誠摯邀請大家來高雄享受一趟兼具視覺及味覺品味饗宴，挑選自己心目中NO.1的奶茶，發掘高雄奶茶之光。

參加本次活動的「快樂檸檬」五福店李老闆表示，店內正在以高雄在地農產品，結合鹽埕奶茶節推出一款屬於高雄在地的奶茶，並感謝觀光局舉辦奶茶節活動，讓更多人品嚐分享，行銷在地美食店家；位於大勇路新樂街口的「藕家蓮藕粉珍珠奶茶」林老闆表示，本次活動緊鄰奶茶一條街「新樂街」，一知道訊息立即報名，感謝市府舉辦活動，為在地商圈帶來人潮，並能將高雄「奶茶一條街」行銷宣傳出去，讓更多人喝到高雄在地好滋味，非常歡迎全世界愛喝奶茶的民眾，共同來品嘗各種奶茶風味。

女神拉拉邀請大家來高雄奶茶節。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

結合奶茶節推出的限量版高雄美食卡如火如荼兌換中，即日起到10/31止，到指定150家飲料店消費滿300元，立馬贈送限量版高雄美食卡（每家限量30張）；或於9/2-9/3高雄奶茶節市集，消費滿3家奶茶店，即贈送限量版高雄美食卡（數量有限）。憑美食卡除可享特定奶茶店家優惠外，還可享超過1000家餐廳、小吃、冰品、餐車、知名連鎖速食店、火鍋店，還有KTV、電影票、以及保齡球館等眾多優惠折扣！

觀光局指出，今年「2023高雄奶茶節」活動除各式好喝的奶茶外，周邊也有「奶茶一條街」知名奶茶店家能選擇，推薦順道品嘗鹽埕道地小吃，還有「北港蔡三代筒仔米糕」、「鄭家切仔麵」、「鴨肉珍」等米其林美食，順遊周邊駁二藝術特區、棧庫群、壽山動物園、金馬賓館等景點，來趟美食輕旅行。觀光局說明，本次活動將隨時因應颱風動向調整，更多高雄奶茶節資訊請上 (https://taoo.in/milktea)、旅遊資訊請上「高雄旅遊網」官網查詢。

高雄奶茶節9/2-9/3於鹽埕埔捷運站二、三號出口舉行。（圖片來源：高雄市觀光局提供）