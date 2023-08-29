根據經濟部工業局調查，台灣觀光工廠自2022年疫情解封後迎來回溫，總產值已突破60億元，而立康在台南的「中草藥產業文化館」年產值已創下連六年蟬聯第一的佳績，苗栗的「健康養生觀光工廠」產值也居前五名，此次標下台糖土地，將建置的第三座觀光工廠備受關注。

立康表示，此次以20年權利金5,168萬元標得台糖中彰區處經管「南投縣埔里鎮忠言段815地號等六筆土地」，土地總面積為4925坪，預計將結合中醫知識、南投當地特色、休憩育樂等特色，創造有別於台南、苗栗的新亮點。

立康說，南投新廠並落於觀光黃金地段，旁邊即為台灣觀光工廠知名度冠軍的埔里酒廠，未來有望與當地各觀光產業合作與導引觀光人潮，打造在地遊憩亮點，進一步共同擴大南投觀光旅遊市場。

專攻觀光工廠商機的立康，目前台南、苗栗分別擁有「中草藥產業文化館」與「健康養生觀光工廠」，瞄準的是國內遊覽車、進香團等內銷人潮，而南投則以自由行散客市場為主；另外，該公司先前已於宜蘭購入土地面積約1500坪土地，預計待南投新廠完工後，將於宜蘭再新設觀光工廠據點，藉此吸引更多不同族群的消費者，進一步擴大營運版圖。

立康指出，除持續尋求合適的拓展據點，擴大業務板塊外，亦將會陸續推出新品項以拉高整體客單價，且積極進行客服中心的軟硬體升級投資及建置網路銷售平台，提供多元化銷售管道及更多消費者特性分析資料，進一步瞭解消費者的購買週期、特性、商品組合等，藉以提高公司營收及獲利能力。