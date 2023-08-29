日本知名AV天后三上悠亞日前飛來台參加「TRE台北國際成人展」後，已於本月16日、也是她的30歲生日當天正式在社群上宣布引退，讓大批粉絲失望。不過引退後的她仍時不時更新社群，向網友們分享生活大小事，昨(28)日她向粉絲們介紹引退後的第一份工作，與日本女星藤田妮可同框。

三上悠亞16日在社群上發文寫下：「三上悠亞，30歲了，正式從AV女優退休。」宣布引退後，仍時常更新社群，分享她的生活大小事。不過，昨日她突同框有著「日本最正混血模特兒」別稱的女星藤田妮可，從畫面中可見，兩人除了親暱的肩靠肩、在斑馬線上牽手燦笑外，還互相分享手上的冰淇淋疑似口水交流，模樣十分甜蜜，讓大批粉絲嗨翻。

事實上，此則貼文是三上悠亞宣傳她引退後所接的新工作，與藤田妮可一同登上雜誌拍攝，而她也在貼文中寫下：「我很開心能與好友合作，妮可打來邀請我，謝謝妳。」更應景喊出「我們一起去旅行」的口號。而藤田妮可也在個人社群上曬出同款照片，並用畫筆描繪出雙色愛心與雲朵，讓照片充滿了童趣的氛圍。

另外，現年25歲的藤田妮可擁有俄羅斯、波蘭、日本三國血統，昔因參加時尚雜誌所舉辦的模特兒徵選活動而入行，此後更跨足電視綜藝，獲得不少青少年的喜愛，與池田美優、奧平哲子、吉木千沙都等人並稱為「人氣模特兒四天王」，在社群上擁有逾581萬名粉絲追蹤，顯見其人氣不俗。