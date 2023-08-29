針對近日網路論壇有民眾指出饒河夜市水果攤售價過高，疑似坑殺觀光客，對此，北市市場處表示，29日將會同消保官現場稽查，會要求現切水果業者標示價格，若業者未與消費者確認總價及購買意願而強迫消費，民眾可直接拒買並檢舉。

網路論壇Dcard上有網友指出，7月中旬時和越南籍朋友一起逛饒河夜市，走到某個水果攤想買榴槤，老闆原先喊價一份100多元，卻在得知為越南籍客人購買後，改口一份要收400元，質疑是坑殺外國遊客。

市場處表示，為遏止饒河夜市不肖業者破壞夜市形象，8月29日會同消保官現場稽查，並確實要求現切水果業者標示價格、使用經濟部標準檢驗局檢驗合格的電子磅秤、依「買果4部曲『問、秤、買、切』」流程販售水果。

市場處呼籲，若民眾遇到現切水果業者未與消費者確認總價及購買意願而強迫消費，可直接拒絕購買，並記下攤位位置及攤名，撥打1999台北市民當家熱線檢舉，將會同消保官加強聯合稽查及取締，若查證屬實，會書面警告，並責請自治會確實督導並令其立即改善。

市場處也說，將同步函請北市各夜市自治會確實約束場域內攤商落實標價以杜絕消費爭議，並前往各夜市稽查，如發生類似情事，將嚴格查處，維護台北市整體夜市觀光形象。