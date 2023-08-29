籃球皇帝麥可喬丹（Michael Jordan）多年來建立起唯我獨尊的高大形象，不過他也有非常害怕的東西，那就是蛇。喬丹次子馬克斯（Marcus Jordan）和女友拉莎皮朋（Larsa Pippen）最近在節目Separation Anxiety回憶，喬丹從以前就患有蛇的恐懼症。

「我老爸非常害怕蛇，小時候我有一次和哥哥惡作劇，我們大概12歲和14歲，我們把一團塑膠蛇丟到老爸主臥房的床上，他回家之後就把我們禁足了。他原初以為是真的蛇，他滿屋子亂跑，想著是誰在作弄他，過一會兒他才明白是假蛇。」

一般人可能嫌惡蟑螂、老鼠和蛇，但這和真正的恐懼症不同，恐懼症會引發精神焦慮與壓力，並不是因為膽子小，例如西方人常見的「蜘蛛恐懼症」。

馬克斯另外又爆料喬丹不會游泳，他可能是陸地上最偉大的運動員，但他和許多美國黑人一樣不擅長下水。「這是很多人不知道的，我老爸不會游泳，他買了很大的遊艇和兩艘漁船，他常常待在船上，如果他掉到水裡，他沒辦法游泳的。」

麥可喬丹球員時期擁有像是「黑耶穌」這樣響亮的綽號，他也有個比較少用的綽號叫「黑貓」（Black Cat），來自贊助商Nike，形容喬丹球場上靈敏的動作和忽然爆發攻擊的本領。