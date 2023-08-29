鴻海創辦人郭台銘日前宣布投入2024總統大選，強調自己是唯一出身經濟的參選人，還說「我懂財經！我保證我至少能讓台灣GDP倍增」。對此，財經網美胡采蘋舉出數據指出，至少要連續8年經濟成長率10%才能翻倍，大酸「這真的不是詐騙集團廣告嗎？」

胡采蘋28日在臉書粉專「Emmy追劇時間」諷刺說，「郭董真的說要台灣GDP翻倍嗎？為什麼那麼多新聞都這樣報，這真的不是詐騙集團廣告嗎？」

胡采蘋指出，現在台灣GDP已經頗高，一年8000億美元，是要去哪裡再生出八千億美元？並指出她查詢複利表，如果是４年總統要翻倍，台灣要連續四年經濟成長率15%，也才有75%的複合成長，因為網路上的複利表只編到15%了，再高都是騙人吧。若依網友找出的更大張複利表顯示，要連續4年經濟成長率18至 19%，GDP才會翻倍。

胡采蘋續指，如果郭台銘是指「8年翻倍」，即很篤定他能夠當選、且能連任，也要連續8年經濟成長率10%以上，才能翻倍，「我是聽到了什麼阿根廷還是土耳其大選的膨風政見嗎？郭董你是真的懂經濟嗎。。。」

胡采蘋也在留言補充郭台銘的相關報導，「郭台銘說，我懂財經，並擁有經營能力，我保證有能力，讓台灣從明年起會計年度的經濟成長率，超過一倍。給我四年的時間，我會發展科技和經濟，讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均 GDP 最高的亞洲首富」；胡采蘋也驚嘆說「天哪，他說的是四年」。

網友也嘲諷說，「當選第一年先讓GDP砍半，再花三年時間拉回現在的水準，一樣也是GDP翻倍啊而且只花三年就翻倍」、「他三個月前也說要全力支持侯友宜啊」、「下一步就是併購日本了，台灣經濟瞬間翻倍」、「可能要併購幾個國家吧…」、「老闆最會畫大餅，年底就共體時艱」、「自家鴻海股價都沒翻倍了，整個國家要翻倍，他行嗎？」