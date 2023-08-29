談起健康零食，很多人都會想到堅果，事實上它種類繁多，每種都各有不同作用。對此，營養師余朱青特別整理出6種常見堅果，包括腰果、杏仁果、核桃、夏威夷豆、葵瓜子及開心果，並分別介紹熱量與營養好處。其中她提到，核桃能增強免疫、改善心血管疾病；夏威夷豆則可保護腸胃、預防骨質疏鬆。

余朱青在臉書粉專「余朱青 營養師」發文表示，攝取適量堅果，不僅能幫助心血管健康，還可放鬆心情、舒緩情緒，其含有維生素E、磷、鎂、鉀等礦物質，能提升免疫力；富含Omega-3脂肪酸，可降低身體發炎反應，減少壞油堆積，以堅果取代部分食用油脂更健康。

然而，堅果種類多樣，余朱青特別整理6種常見堅果，並一一說明各自的熱量與營養好處：

1、腰果：建議每天吃4～5顆，熱量約44kcal，能降血壓、緩解便秘。

2、杏仁果：建議每天吃6顆，熱量約45kcal，能降膽固醇、舒緩緊繃情緒。

3、核桃：建議每天吃2～3顆核桃，熱量約46kcal，能增強免疫、改善心血管疾病。

4、夏威夷豆：建議每天吃4顆，熱量約48kcal，能保護腸胃、預防骨質疏鬆。

5、葵瓜子：建議每天吃1湯匙，熱量約46kcal，能降膽固醇、預防心臟病。

6、開心果：建議每天吃15顆，熱量約46kcal，能緩解煩躁心情、養顏美容。

余朱青提醒，購買堅果時，最好選擇無調味或未油炸的，才能吃得健康無負擔。

至於堅果該如何保存？營養師王證瑋指出，由於其富含優質脂肪酸，所以會有脂肪酸敗的問題，最好趁早食用完畢，或置於密封袋或密封罐裡，並放入冰箱保存，一旦出現油耗味就要避免食用。