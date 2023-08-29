「南拳媽媽」張傑、Lara、宇豪保養得宜，跟十五年前沒有什麼分別。（粘耿豪攝）

南拳媽媽宇豪從小就有靈異體質，練就好膽量。（粘耿豪攝）

南拳媽媽Lara外型甜美，有如凍齡。（粘耿豪攝）

南拳媽媽張傑熱愛健身，身材健壯。（粘耿豪攝）

「南拳媽媽」張傑、Lara梁心頤、宇豪暌違15年合體回歸歌壇，29日接受媒體聯訪，除了宣布啟動「我回來了」巡迴演唱會，也推出同名單曲及新歌〈你的步頻〉，Lara說，其實5年前就開始規劃合體，遇上疫情而停擺。張傑說，他們已經做了4、5首新歌，巡演計劃明年初在台北舉辦，台北也可能是最終站，這樣更有意義。至於為何獨缺彈頭沒有歸隊？Lara說，「有邀請他，但他有自己的安排」，宇豪則說彈頭忙著當潛水教練。

3人久違合體，依舊默契十足，談到近況，3人都表示自己是單身，張傑稱「健身的人不能交女朋友，因為很少女生會跟我一起吃健康餐」，並爆料Lara「她喜歡特殊口味的，很藝術家型、頭髮很亂的」。3人日前在棒球場表演結束後，張傑跟宇豪小酌，卻因為冷氣開太強而感冒了，張傑身體微恙，被宇豪爆料「看起來壯，其實很虛」。

適逢農曆7月，宇豪也大方分享他的靈異經驗，他說，之前每住一個地方，就會遇到跳樓事件，所幸最近剛搬到林口，沒再遇到類似事件。

宇豪從小就是靈異體質，令他印象深刻的是，有一次跟當年的女朋友到高雄住在商旅，晚上睡覺時門鎖突然被扯下，他心想「完了！有人要闖進來搶劫」，第一反應是拿枕頭擋住女友，接著他再拿枕頭對著門口揮一下，仍然什麼動靜都沒有，他當下拿手機拍下房間照片，沒想到後來照片沖洗出來，卻驚見門口玻璃上，有一個用姆指手印按出來骷髏的臉。

他坦言，曾看到奇怪的景象，也曾聽過「聽不懂的話」，問他怕嗎？他說「還好」，自保方式是「你不怕就沒事」，他舉例，之前到南港廢墟拍MV，他看到有個玻璃門不停地在轉動，但是現場卻沒有風，他當下反應很淡定。還有一次他在做音樂，背後是陽台，耳後卻傳來呼吸聲。一旁張傑聽了笑說：「陳為民大哥後繼有人了！」