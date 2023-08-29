Im.B詐騙吸金案，行政院副院長鄭文燦遭新北市議員林國春等人指控接受主嫌曾國緯請託，關心高階警察人事案，質疑鄭與高階警官是否知情im.B主嫌曾國緯是通緝犯並知情不報，告發鄭涉瀆職；北檢已將鄭文燦列為「他字案」瀆職罪被告偵辦。對此，鄭文燦今重申不認識曾國緯並無往來，相關指控是任意編故事，他禁得起考驗。

鄭文燦辦公室稍早發布聲明，重申鄭文燦不認識曾國緯，也沒有往來，曾國緯也未曾向鄭拜託警察人事案。國民黨議員林金結等人的指控完全是任意編故事，提不出任何事實，這確實是真實的惡意，因此，他已於今年5月30日向抹黑的國民黨民代共7人提出告訴，捍衛自身清白。

鄭文燦說，北檢受理告發，立他字案調查，是正常程序，他會完全配合司法單位釐清真相，把所有證據攤在陽光下，一切都是坦蕩蕩處理，禁得起考驗；告發他的國民黨民代，沒有證據，明知警政署及調查局都曾說明鄭文燦無涉此事，卻仍用抹黑取代事實。

鄭文燦強調，他提告的目的是希望讓不實指控在司法過程中獲得釐清，他有信心，「真相只有一個，就是鄭文燦不認識曾國緯，也無涉此事。」