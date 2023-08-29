2023.8.29澎湖縣♦魚販在網路上低價販售。（許逸民攝）

2023.8.29澎湖縣♦網蓋繫網綁法不同業者，而且有5口有5種綁法，疑判竊賊是5人以上。（許逸民攝）

箱網養殖業不只靠天吃飯，還要防竊賊，不管是咬破箱網入內大快朵頤的鯊魚犯，還是竊盜犯。澎湖西嶼就有家箱網養殖業，日前甫受到杜蘇芮颱風重創，才換上新的箱網，如今又遇上竊賊光顧，依照餌料估算有上千尾高價的藍瓜、黃瓜石斑遭竊，初估損失近2百萬元，已報請警方追查。

養殖業者強調，一般箱網遭竊都會息事寧人，畢竟在海上的箱網，看顧和保全上有其困難，像二崁箱網養殖業者之前就曾因檢舉竊賊，結果遭報復，反將整組箱網割破，箱網整個毀損外，裡頭的養殖魚更是跑光光而損失慘重。

但這次決定不再姑息養奸，就是因為盜竊者將他們的養殖魚盜賣給魚販後，竟還問魚販看還需不需要？彷彿這些都是他們養的，所以不忍了，以免讓不肖之徒更加有恃無恐，沒完沒了。

生長在100至150米水深的黃瓜、藍瓜石斑，因生長環境在深海，肉質較為肥厚，又不減其脆度與甜味，製作生魚片及各種烹煮方式都相當適合，可一魚多吃，素有石斑界夢幻魚種之稱。以往市面上很少見，前年底西嶼鄉箱網養殖業者人工繁養成功，成為全台箱網養殖的首例，才開始上市販售。

也由於這品種石斑每公斤售價約千元，為高經濟魚種，野生族群數量極為稀少，而受到宵小覬覦。

業者說，本來在餵料時還不知道遭竊，直到一般每個箱網要餵食250公斤的餌料，卻發現還下不到150公斤的餌料，魚就不吃了，才發現原來這異常的5個箱網網蓋曾有被打開後再簡單綁回，而且繫法跟他們漁人綁法不同，最誇張的還是五種繫法，可見這竊賊應該至少5個人，每人各負責1口箱網，才有這5種不同綁法。

接著還發現，隔天臉書就有人販售體型2.47公斤的黃瓜石斑，並且售價遠低於市場應有的2500元，僅以1700元銷售，經詢問魚販後得知，有釣客當天凌晨2點左右和他們聯繫，表示有釣到一批高檔石斑魚，售價遠低於市場價，因此才會購入上網販售。

業者表示，囂張的竊賊賤賣這些石斑後，還跟魚販問說，以後還有沒有需要，他們可以再釣，簡直就是無法無天，太可惡了。畢竟，黃瓜或藍瓜石斑，野生的有，但很稀少，不可能有這種量可以被釣到。