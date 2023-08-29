日本24日排放福島「核處理水」，引發周邊國家民眾抗議。南韓漁業人士憂心，民眾對海鮮的食安疑慮恐嚴重衝擊國內水產品消費。南韓總統尹錫悅不但親自大啖海鮮，安撫民眾疑慮，南韓政府也提高明年度相關預算4成至7380億韓元（約新台幣171億元），協助應對水產品消費恐萎縮等問題。

南韓總統府28日表示，總統尹錫悅當天在與總理韓惪洙的每周例會後享用了海鮮午餐，而總統府餐廳的員工午餐也提供生魚片。南韓總統府透過聲明表示，從28日起，總統府的員工餐廳將每天提供南韓海鮮，為期一周，而9月以後每周也會有2次以上提供南韓海鮮，希望藉此鼓勵南韓民眾放心繼續購買本國的安全海鮮產品。

據南韓民調機構Media Research在7月所做的調查顯示，儘管南韓政府保證會密切監控日本核廢水的排放狀況，仍有高達62%的南韓民眾表示，一旦日本開始排放核廢水，他們就會減少或停止食用海鮮。

據韓聯社報導，為了因應日本排放核廢水，南韓政府在29日公布的2024年度預算案中，編列了7380億韓元的相關預算，金額較本年度增加4成，除了提供漁業從業人員金援，還將加強水產品流通監管，並展開促銷活動等。

據南韓《東亞日報》報導，企業界也開始動起來。大韓商工會議所除了以會員公司為對象，鼓勵使用國產水產品做為中秋禮物，也計畫引進水產品銷售企業入駐中小企業福利平台，進一步刺激消費。