政府專案補貼雞蛋從3月到7月進口殼蛋逾1.4億顆，政府總補貼進口雞蛋價差5.69億元，不算液蛋，平均每顆進口雞蛋價差補貼為3.9元。《民報》發現，一家去年9月成立、資本額僅50萬的一人公司「超思」獲得農業部上億補助款，但進口數量卻是「廠商申請不公開」，引發討論。國民黨立委鄭麗文直批，民進黨執政下這種傳奇故事比比皆是，包括快篩小吃店殷實商人高登，及蘇貞昌女兒蘇巧純的二三設計，綠營吃相難看。

鄭麗文今(29日)在臉書發文指出，根據《民報》報導，一家去年9月成立，位於高雄岡山名叫「超思」資本額僅50萬的一人公司，一成立剛剛好就鬧蛋荒，「又是一家傳奇的公司呢！」這家公司就醬子靠進口雞蛋，獲得農業部補助款，進口數量還「申請不公開」！她質疑，「超思」的登記地址在民宅內，到底雞蛋的冷鏈物流倉儲設施在哪裡呢？一家資本額50萬的公司，短短幾個月就靠「專案進口」賺到補助款？

「賺爛了賺爛了！民進黨執政下，這麼傳奇的故事比比皆是呢！」鄭麗文提到，還記得疫情的時候有傳奇的「快篩小吃店」——高登環球生醫。沒有任何醫療背景和專業的小吃店，都能華麗變身，成為指揮中心指定的快篩輸入核准名單，就算記者實地前往該公司早已人去樓空，時任疫情中心指揮官陳時中還是堅持高登是殷實商人，被爆出後這家公司才棄標。

鄭麗文表示，還有永遠開著一扇「會發財的門」的二三設計。「門都不會開到別人家去，繞一圈又會回來蘇家喔！就是這麼巧！」蘇貞昌小女兒蘇巧純創立的「二三設計」，2020年就因為接政府標案被發現，承諾不會再投標任何政府標案，但桃園市府限制性標案得標的「全台數位系統有限公司」，又被踢爆其實是轉包廠商？因為工作會議都是二三設計出席！

鄭麗文強調，民進黨執政到現在，要什麼就缺什麼，缺什麼就補助什麼，以前不會發生的鬼故事、超勵志故事、傳奇故事都無所不在，小公司卻可以拿上千上億補助的也不在話下！「我們的政府真的好有錢。吃相也真的有夠難看！」

鄭麗文直批，更不要說，蛋荒鬧了兩年，農業部卻束手無策，只能用大撒幣來解決問題，短短的3月至7月間雞蛋專案進口，就補貼5.7億！民進黨這樣掏空國庫，承受的卻都是我們的下一代，不下架真的不行！

對此，農業部今日急澄清，專案雞蛋由中央畜產會或委託合法貿易商進口，再由中央畜產會負責國內調度，以產地價銷售給加工業者並以平價銷售給民眾，國內價差由政府吸收，並非補助特定進口商超思公司。但農業專家LinBay好油林裕紘質疑，成立約半年的公司有這種大筆的週轉金去交易，真的太不尋常。