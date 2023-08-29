中鋼周二假中鋼集團總部大樓會議室舉辦「以大帶小，價值共創」講習活動，邀請下游客戶以「國內氣候變遷因應法與相關子法」及「中鋼推動節能減碳工作」兩個主題進行交流及討論，攜手客戶推動減碳及凝聚低碳轉型共識，齊步邁向低碳新時代。

王錫欽總經理於活動開場致詞，強調「客戶好，中鋼才會好」，也進一步說明中鋼不僅自身積極推動減碳工作，更持續保持全球碳管制業務的敏銳觸角，以豐富的節能與碳管理經驗，將國內外的相關最新資訊及務實建議，協助客戶因應國際碳關稅挑戰，展現帶領整體鋼鐵產業鏈的責任與決心。

中鋼積極響應經濟部工業局112年度「製造部門淨零轉型推動計畫」，為凝聚產業整體共識，並呼應政府「以大帶小」的推動策略，與客戶組成「1+N」碳管理示範團隊(1指的是領頭廠商，N則是指產業鏈)。為協助鋼鐵產業下游業者建立碳管理能力基礎，落實製程節能減碳，以強化因應全球低碳潮流的競爭力，同時減緩國內外碳管制(如歐洲CBAM)造成之衝擊，中鋼分享國際最新碳管制資訊與碳中和趨勢、協助建置碳盤查能力，以及提供節能減碳診斷等輔導項目。

中鋼「1+N碳管理示範團隊」成立至今，已完成9家下游客戶之碳盤查輔導及節能診斷工作，除了確保業者具備自主進行碳盤查之能力外，亦提供完整的節能改善建議，獲得客戶一致好評。此外，經中鋼節能專家至客戶現場逐一診斷客戶生產製程及設備後，目前也已完成6家客戶之預估節電潛力達每年2053千度，總減碳潛力約達1045公噸CO2e/年，預計今年度可完成總計11家客戶之輔導，其年減碳潛力將大於1500噸CO2e之節能減碳輔導目標，務實地推動節能減碳。