埔霧公路部分路段水溝被泥沙填滿，埔里工務段派員加快腳步清理水溝。（楊靜茹攝）

仁愛鄉長江子信憂心再一次卡努廬山部落就成小林村，29日到廬山溫泉勸離村民。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

警方與村長勸廬山居民若下雨就應該要預防性撤離，若有危險性，也不排除強制撤離。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府合約廠商已派駐搶通機具進駐投85線平靜橋等路段待命，隨時可以執行搶通險任務。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府合約廠商派駐搶通機具進駐投89線（力行產業道路）待命。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

卡努風災重創南投縣仁愛鄉，災後復建仍在進行中，蘇拉颱風29日傍晚發布陸警，仁愛鄉土石流重災區家家戶戶築起沙包牆，仁愛鄉長江子信等人也到廬山溫泉勸離村民。南投縣政府嚴陣以待，各部落已儲備物資，合約廠商派駐搶通機具進駐待命，視情況預防性疏散村民、患者或旅客。

中央氣象局29日傍晚5時許發布蘇拉颱風陸上警報，30日颱風強度將達到顛峰，全台有雨，30日、31日是颱風或其外圍雲系影響最顯著的時段，尤其是東半部地區及南部山區雨勢明顯，有局部大雨或豪雨發生機率。

仁愛鄉遭卡努風災重創後還沒完全復原，眼見蘇拉颱風逼近，南豐、精英、春陽等土石流重災區居民如臨大敵，拿著鏟子、麻布袋，忙著自製沙包載回家做防颱準備，無奈說：「好不容易終於快清理好了，沒想到又有颱風要來，很怕二次傷害。」台14線、埔霧公路部分路段水溝被卡努風災填滿泥沙，公路公路總局埔里工務段也派員加快腳步清理水溝。

江子信等29日一早前往廬山部落，發現塔羅灣溪溪床泥沙已經逼近廬山吊橋橋面，河床距牆面不到3公尺，憂心再一次卡努廬山部落就成小林村，苦勸居民若開始下雨就應該要預防性撤離，若有危險性，也不排除強制撤離。

南投縣政府指出，颱風發布陸警後成立「蘇拉颱風災害應變中心二級開設」嚴陣以待，各公所已完成物資儲備，必要時預防性疏散村民、旅客及後送患者至醫療院所；合約廠商已派駐道路搶通機具進駐待命，隨時可以執行搶通險任務。警方指出，已聯繫入山的4支登山隊伍、共20人，其中2人登山隊已下山，其餘在安全山屋就地避難。