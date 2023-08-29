該公司在英國也經營19家飯店，在周二公布財報，上半年調整後核心獲利為年增24%，來到1.03億歐元(約1.11億美元)。該公司並說，沒有看到房間需求放緩的跡象。

執行長Dermot Crowley說，當然在新冠疫情的兩三年前，20多歲的年輕人會把旅行和購物排在優先的位置。而那樣的趨勢現在似乎已經開始擴展到更廣泛年齡層的人群。

「毫無疑問的，這在很大程度上與疫情消褪有關，但是這種情況持續的時間越長，你會越認為，這實際上可能已經改變了人們的旅行習慣」。

執行長說，公司的訂單似乎發生持久性的變化，旅行者的旅行次數減少，但旅行的時間變長。而愛爾蘭的大型跨國公司的商務旅行支出，比疫情前要少得多。

Dalata指出，在七月和八月關鍵月份裡，每間客房的收入(RevPAR)預計為年增5%；而在上半年更為年增23%。

執行長說，公司有7.5億歐元可用資金，用於增加飯店數量，倫敦將是首要目標，公司在六月已經在倫敦新開兩家飯店。