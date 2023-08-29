有些人很在乎朋友，甚至把友誼看得比愛情還重要。《搜狐網》近日分享5個值得深交的星座，他們絕不會重色輕友，當朋友需要幫助時，甚至會第一時間伸出援手。

▎射手座

射手座是社交達人，喜歡與人相處的感覺，因此朋友非常多，對於他們而言，愛情並不是很重要，感情若是不順，馬上就能換對象試試看，幾乎不太會難過，但摯友無可替代，當朋友與伴侶發生爭執時，他們會為了友情拋棄愛情。

▎水瓶座

水瓶座重情重義，當朋友遇到困難時，絕對會第一時間站出來，甚至把問題當成自己的事對待，親力親為，完全不在乎回報，若在心中有排行，他們會把朋友擺第一，戀人排其後面，因此不會出現見色忘友的狀況，是值得深交的星座。

▎獅子座

獅子座同樣很講義氣，個性雖然比較霸道，但非常樂於助人，只要看到朋友有難，絕對會主動伸出援手，此外獅子座做事很有一套，靠著實力取得同伴的信任，待人真誠不動歪心思，經常對愛人的意見充耳不聞，不過朋友的一句話，卻是深深記在腦海。

▎牡羊座

牡羊座脾氣暴躁，幾乎是一點就炸，還可能遷怒他人，不過他們平時待人誠懇，而且個性大剌剌，生氣完就會馬上消氣，完全不會記仇，就算被人得罪也是如此，因此身邊朋友並不少，也相當重視朋友，認為摯友就像一劑良藥，能撫平心中傷痛。

▎天秤座

天秤座很在乎朋友，只要對方一個電話，就會用最快速度出現，對於朋友幾乎是有求必應，到達赴湯蹈火、在所不惜的地步，不過面對愛人時，就比較不用心，有時會為了赴朋友的約，而臨時取消與情人約會，因此與他們交往時，要適時調整心態，否則自討苦吃。