鍾佳播在「凌晨三點的司機」單元中演出怪誕司機。（花一映画提供）

彤彤在「浴室的隔夜水」單元中，親眼見證好友中邪，蹲在浴缸狂喝血水。（花一映画提供）

導演許子瑋全新系列短片《不尋常日常-中元不信邪系列》，以為農曆鬼月禁忌為題材，發展出6個短篇故事，其中YouTube頻道《反正我很閒》網紅鍾佳播在「凌晨三點的司機」單元中演出怪誕司機，今（29日）受訪時他驚吐，自己在去年曾租到鬼屋，撕掉壁紙後發現牆上還有寫人名。

鍾佳播透露，因為喜歡自己買家具動手布置，所以當時想租全空的房子，「那個房子很便宜才18000，大概20坪，有三面採光，還有收垃圾」，不過整個房子貼滿壁紙，「我想自己漆油漆，就開始把壁紙撕掉，結果越撕越不對勁，第一層壁紙比較像無聊民宿的壁紙，第二層是那種國外小吃店，最底層則是灰灰的水泥牆，我床後方的那道牆上，甚至還有寫人名」，但因為訂金已付，就住了1年才搬走，「滿常做惡夢的」。

後來也確實發生了許多難以解釋的現象，鍾佳播說「我女友很常一直聽到呼吸聲，然後某天我在睡覺時做惡夢，我夢到我家出現很多蚊子，然後我要關紗窗，沒想到被鬼壓床，完全起不了身，結果蚊子越來越多隻，還在地上排成『不要有女生出現』的字樣。」但他表示，也不是太相信這種怪力亂神，「因為有鬼就代表有神，神比鬼厲害嘛，沒什麼好怕的」。

而曾演出《民雄鬼屋》的童星麥語彤（彤彤）也在「浴室的隔夜水」單元中，親眼見證好友中邪，蹲在浴缸狂喝血水，她透露，之前曾在熬夜讀書時，廁所吹風機突然打開：「我爸還說可能是開關沒關好，最後把插頭拔掉就沒事了！」另外，日前曾提過不斷夢到「尖叫小嬰兒」的麥語彤，還因為不勝其擾把床從牆壁移開，希望能消除怪事，「因為我實在想不到為什麼會這樣，但我跟我媽求救，她都只會說是我壓力太大」。

《不尋常日常-中元不信邪系列》共6集，將在明（30日）首播，固定於每週三、週日在YouTube頻道《花一堆錢拍什麼》更新全新集數。

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