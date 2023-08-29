花蓮鳳林警分局積極投入社區宣導工作，日前派員前往光復鄉烏卡蓋部落豐年祭現場，向參與活動的民眾宣導「反酒駕與反詐騙」。

轄區大富派出所所長邱定星向與會民眾提醒，「酒駕」對社會與個人的危害，並深入解析「解除分期付款」的騙手法，希望透過直接面對面教育及宣導，讓民眾能更加警覺、保住財產，一起守護社會平安與和諧。

鳳林分局表示，宣導目的不僅是傳遞知識，更是希望能喚起民眾警覺心，為達成此目標，警方將繼續深入社區，透過不同的方式與活動，與民眾建立更密切的聯繫，共同守護社會的平安與和諧。