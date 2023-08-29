有著大陸流量女王之稱的楊冪，出道多年演出許多人氣電視劇，《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《古劍奇譚》、《三生三世十里桃花》等等，均獲得不錯成績，近日楊冪出席活動，一名網友發出現場影片，對楊冪摀胸的行為作出點評，讓楊冪粉絲怒轟「有病吧」。

微博用戶「明星狀態」擁有61.7萬粉絲，時常會發布明星的相關貼文，近日他上傳影片，只見楊冪穿著一襲斜肩高開衩禮服，保鑣在前面開路，她摀著胸口，另一隻手抓著裙子，修長美腿顯而易見，在旁人的護送下迅速回到保母車上，「明星狀態」寫下：「楊冪這是什麼操作，把裙子扯開，把胸摀住，看不懂」。

由於開酸意味濃厚，令許多喜歡楊冪的粉絲感到不悅，紛紛在留言區吐槽：「我有時候真的覺得你們有些營銷號挺有病的」、「真的是，不就是怕踩著裙子然後摔倒麼，這很難理解麼」、「裙子往旁邊拉方便看前面路啊，也可以拉高點拉右邊點怕走的時候踩著了，捂著胸是因為旁邊好多手機都舉到了頭頂位置在往下拍」、「因為裙子已經拖地了，不拉著準備就地搞一下衛生嗎」、「防止你這種高個子啊！她這套衣服挺好的，雖然有露腿，但是該包的地方都包了！」。

楊冪近日行程滿檔，她參與中廣聯合會座談，以演員身分發言：「作為演員要自覺抵制天價片酬、陰陽合同、逃漏稅，堂堂正正做人，清清白白做事」，言論獲得網友支持「她零片酬參演了好幾部公益文類的電影電視短片」、「楊冪這從業二十來年就一直堂堂正正！」