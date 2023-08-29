許多人都會在美式賣場好市多購買各種生活用品。一位女子近日發現，好市多的C牌水上浮力棒近日正在特價出清中，引發熱議，有內行人更分享，其實浮力棒打在地上會發出巨大聲響，可以當作教育小孩的神器之一。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多北投店看到，C牌水上浮力棒目前正在特價中，價格是197元的出清價。根據好市多標示介紹，C牌水上浮力棒由柔軟材質製成，適合在泳池或是封閉水域進行漂浮、玩水時使用，好市多也強調，水上浮力棒並非求生設備。

對此，許多網友紛紛回應，「嘉義店也有，也是197元」、「我買2條了」、「請問有人在中壢店看到嗎？」、「人家說很好用欸」、「台中南屯店有人看到嗎？」、「上上周有看到大順店一堆」、「請問好市多有賣泳圈嗎？」、「暑假過了趕快出清」、「我買很多丟到常常抓交替的地方，會不會得罪在等的靈體？」、「很多東西本來就買來不可能天天用」。

另外有內行人提到，「拿來打小孩也不錯」、「威力好像不夠能嚇嚇而已」、「拍打地上可以有一個震驚的效果」。

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