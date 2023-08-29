每個人的金錢觀都不一樣，有些人年紀輕輕就開始為退休做準備，精打細算、努力存錢，但也有人不在乎過於長遠的未來，只要有錢就會花掉。大陸命理專欄「星座巫師」分享，射手座、巨蟹座、雙子座和牡羊座的人生奉行「及時行樂」，如果手頭上剛好有錢，他們就會毫不猶豫地花出去，不為自己留下後路。

▎射手座

射手座人生奉行的準則就是「及時行樂」，因為人生苦短，快樂才是最重要的，只要有能讓自己快樂的事情就會去做，絕不委屈自己，所以如果手頭上有錢，射手座很容易就會花掉，拿去買想要的東西、吃想要的食物，任何有趣好玩的都不放過，不把錢花完反而覺得不自在。

▎巨蟹座

巨蟹座手上如果有錢，就會害怕失去，深怕會弄丟了或出什麼意外，畢竟人生存在很多不確定因素，所以必須想著周全的辦法，來確保萬無一失，而把錢花出去、換成想要的事物就是最安全的方法，不用再擔心手上的錢會不見，只是這樣的巨蟹座很難有存款。

▎雙子座

雙子座也想把錢存起來，藉此獲得一些安全感，卻因為生活當中有許多需要用到錢的地方，而不得不把錢花出去，比如之前欠了別人的錢，或是因為出手過於闊綽的習慣難以改掉，才剛領到薪水就已經全部花完，一毛都不剩，手上自然不可能有剩的錢能存下來。

▎牡羊座

牡羊座對金錢沒什麼概念，認為有錢就是要花出去的，這樣才有辦法體現金錢的價值，腦海中沒有必須存錢以防萬一的想法，因此只要看到想要的東西就會去買，如果沒錢了就忍一下慾望，等到下一次領錢再買，對牡羊座來說，錢只是用來流通交易的工具而已。