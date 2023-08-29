台65線增設浮洲北上、南下匝道今舉行通車典禮。（王揚傑攝）

台65線增設浮洲北上、南下匝道今舉行通車典禮。（王揚傑攝）

行政院長陳建仁今出席台65線增設浮洲北上、南下匝道通車典禮。（王揚傑攝）

台65線增設浮洲地區北上、南下匝道工程完工，今（29）日舉行通車典禮，行政院長陳建仁、交通部長王國材、新北市副市長朱惕之及多位地方民代出席觀禮並剪綵。新匝道通車後將可分攤板橋二交流道約20％車流，作為樹林及板橋浮洲地區往返台65線的主要匝道，大幅紓解板橋地區交通壅塞情形，預估尖峰時段將可節省10分鐘車程。

該工程總經費 4.7億元，由中央全額補助，於2021年6月3日開工，本預計今年9月23日竣工，今提前完工通車，北上匝道於今日下午4時通車，南下匝道則於晚間8時開放通車。

陳建仁表示，工程期間需要很多的協調，這個南下、北上的匝道能夠成功，中央地方合作，就能夠做得很好。政府和民間一起來，把浮洲、樹林地區交通雍塞的問題解決，這就是政府要努力的方向。前瞻建設花費了很多經費，中央政府投入很多來幫助地方，把交通做得更好，為了是讓每位居民都能享受便捷的交通，讓上班的路、回家的路都很平安、便捷，這就是今天通車最重要的意義。

朱惕之表示，板橋浮洲合宜住宅開發完成後，該區湧入大量人口及車流，新北市政府除向中央爭取增設台65浮洲上下匝道，並於去年8月提前完工平面道路的優化工程，將浮洲橋下橋往板城路迴轉動線截彎取直，並將板城路左、右岸調整為單行道，整體改善解決板橋、樹林、土城鄰近區域的交通，改善附近交通問題。

新北市工務局長祝惠美說明，本匝道工程完工後，搭配已經優化的平面道路，將有效分流板橋、樹林長短途旅次，紓解周遭區域路網，改善台65線板橋二交流道交通轉運功能，亦加強浮洲合宜住宅地區聯外交通。