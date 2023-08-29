據監察院統計，目前有200餘名立法委員及總統擬參選人開設政治獻金專戶，依相關規定，應為其聘用的勞工加保職災保險及就業保險，而勞工保險則是自願參加，今年以來已有3名擬參選人違法，共開罰8萬1040元，並在違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統（俗稱慣老闆名單）上公布其姓名。

勞保局表示，明年將舉行總統、副總統及立法委員選舉投票，經監察院許可設立政治獻金專戶的公職人員擬參選人，如有僱用從事競選活動工作人員，應依規定申報員工參加就業保險及勞工職業災害保險，並自願參加勞工保險，以保障工作及生活安全。

勞保局說，依照《就業保險法》及《勞工職業災害保險及保護法》規定，公職人員擬參選人只要僱用1名從事競選活動並獲致薪資報酬的工作人員，即為就保及職保的強制投保單位，應依規定於員工到職當日申報參加就保及職保，並得自願參加勞保，如未依規定辦理，則有罰鍰。至於未支薪志工人員，則非屬加保對象。

勞保局說明，擬參選人如符合上開強制投保規定時，應以「總統／立法委員擬參選人○○○」為投保單位名稱，並檢具監察院政治獻金開戶許可函影本等文件，為所僱員工辦理加保作業。如為現任公職人員競選連任者，可以用原成立的投保單位，為所僱用的員工申報加保，不須另成立新投保單位。

勞保局補充說明，所僱員工如辦理離職，雇主應於其離職當日申報退保。此外，考量受僱從事競選活動工作人員於投票日後，仍需協助候選人進行選後謝票及善後清理等相關事務，為保障勞工權益，已放寬應退保期限規定，由投票日起10日內雇主應辦理退保，調整為投票日起30日內為之。

勞保局呼籲，選舉期間擬參選人所僱員工經常在外進行相關競選活動，可能有較高的職災風險，擬參選人應於其到職當日申報加保，以落實保障員工權益。