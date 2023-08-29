京站小碧潭店9月1日至10月31日平日期間推「有FOOD同享，有房同抽」Q卡友獨享特別企劃，消費滿額可抽住宿券等。（京站提供／朱世凱台北傳真）

誠品生活新店9月28日正式開幕，引進近250個品牌進駐，獨特閱讀光景、全新兒童書店也是其中亮點。（誠品提供／朱世凱台北傳真）

誠品生活新店中的金色三麥也延長營業時間至深夜，讓三五好友同歡更盡興。（誠品提供／朱世凱台北傳真）

不少百貨公司周年慶將在9月開打，在優惠連發前夕，新商場搶先在此刻宣布登場。新店區知名購物地標「新美河購物廣場」向來是當地居民、家庭客喜歡血拼的去處，就連命名都是由市民決定，除了IKEA、寶雅等滿足生活所需，京站提供的多元餐飲也適合各類聚餐需求。如今新店將加入新對手競爭，「誠品生活新店」宣布9月28日開張，提供優雅閱讀空間和新式餐廳，京站對此表示「歡迎新鄰居」，同時玩抽獎放送10萬元獎項，就連敵手滿額發票都能一同參加活動，雙方較勁一觸即發。

對於誠品生活新店進駐周遭，新美河購物廣場表示：「歡迎當我們的新鄰居，為新店居民創造更便利、共好的購物消費體驗。」同時在9月1日至10月31日祭出「新美河10萬回饋」活動搶買氣，至廣場內指定品牌單筆消費滿699元即可參加活動，獎項包括京站主題餐廳餐券4萬元、IKEA 4萬元商品抵用卡等；就連到新店區其他百貨消費的滿額發票也可兌換抽獎券，有機會一人獨得10萬元獎項。

京站小碧潭店同時在9月1日至10月31日平日期間推「有FOOD同享，有房同抽」Q卡友獨享特別企劃，只要揪親朋好友歡聚小碧潭店可獲品牌優惠券，單筆消費滿1299元還可抽價值2萬元「台南禧榕軒大飯店」住宿券等。

誠品生活新店9月28日開張，標榜擁有1萬9千坪空間、引進近250個品牌，除了可在挑高30米天井的書店體驗獨特閱讀光景，還可探索全新兒童書店，同時提供戶外咖啡座、露天啤酒吧，另有點點心、瓦城、新馬辣、CAFE!N等人氣餐飲。為款待誠品會員，緊鄰書店旁有著全台最大的黑卡會員專屬空間eslite premium，融合戶外野花園露台營造靜謐空間，除了有精選書牆自由取閱，每月也提供10張免費飲品招待券。

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