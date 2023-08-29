這種行為真的太超過了嗎？一名男網友表示，他在求職網站看上一個職缺，為了爭取面試機會，他每天都積極地投遞一份履歷，還詳述自己為何適任這份工作，沒想到對方竟然完全不理睬，等了好幾天都沒有收到面試通知，讓他納悶「這樣投會造成壞印象嗎？」貼文一出，眾網友搖頭直呼可怕，「這種我都不敢找來面試」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，最近在求職網站上發現一個心儀的職缺，雖然和他過去的職業沒有關聯，是薪水很低的助理工作，「但我就是想從頭來」，因此原PO決定積極地每天都投一次履歷，每次都針對該職務內容描述自己能勝任的原因，他好奇「大家覺得這樣投，好嗎？」

原PO觀察，這份職缺並沒有太多人投遞履歷，每天大約0至5人，但他已經連續投了4天履歷，系統也顯示對方皆已查閱，仍然完全沒有人聯繫他安排面試時間，讓他覺得有些心慌，「會造成壞印象嗎？」他不知道究竟是否該繼續積極表現，只好上網求助，「怕對方覺得我很煩，印象差了」。

貼文一出，大多數人建議原PO放棄，「好逼人，這種直接刷掉」、「這個行為和恐怖情人一直傳訊息的概念一樣，HR也會怕」、「一天一封真的不要比較好，這種我都不敢找來面試，覺得可怕」、「我頂多隔一兩周再投一次，一天一封會被當成騷擾吧」。另外，還有人表示，助理類型的內勤工作很多都只想找聘請女性職員，只是求職訊息中不會講明，「每天投很煩人…後台是可以封鎖求職者的」。