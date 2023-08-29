碧潭堰8年前遭蘇迪勒颱風摧毀，堰體結構受損，歷經3年多修復整建，今年7月完工，29日舉行完工啟用典禮。（高鈞麟攝）

新北市「碧潭堰」8年前遭蘇迪勒颱風摧毀，堰體結構受損，歷經3年多修復整建，今年7月完工，29日舉行完工啟用典禮。「碧潭堰」排洪效能提升，打開閘門可增加碧潭水域50公分水深，更打通半世紀來舊堰體造成的生態廊道中斷，連接新店溪的洄游生態，還結合觀光親水設施，為碧潭揭開新的篇章。

水利局指出，經過多年來努力，將曾經礫石遍佈不見溪水的新店溪，轉化為如今水波盪漾連通至淡水河口，打通了46年來舊堰體造成的生態廊道中斷，幫魚兒成功打造一條安全無礙「洄」家的路。日後將透過水漾學堂開課帶市民參訪各個河廊據點，讓新店溪成為無圍牆式的水漾博物館，感受碧潭地區生態友善豐碩成果。

水利局表示，蘇迪勒颱風造成碧潭堰堰體結構嚴重損壞，水利局進行碧潭堰整建，新堰體以複合堰型式設計，在河道中央設置倒伏堰，兩側採固定堰銜接堤岸，利用倒伏閘門舉升可增加碧潭水域50公分水深，常時控制碧潭水位12至12.5公尺間，有排洪需求時，放倒倒伏閘門，降低新店溪碧潭段溢堤風險。

水利局長宋德仁表示，最受矚目的就屬新建於右岸的魚道，以生態友善及環境優化等工程設計理念，已於上月11日開通魚道，有20多種溯游習性的魚類洄游。碧潭堰魚道設置觀察窗及水下監測攝影系統設施，可透過觀察窗親眼看到魚兒上溯，也可透過手機直播目睹即時畫面

宋德仁補充，位於碧潭堰下游約150公尺處有一條長約300公尺的溪中溪，它取材來自新店溪河床的卵塊石，以人工將石頭堆疊排列，刻意營造仿自然景觀，乍看之下彷彿置身鄉野間。