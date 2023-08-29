日本東京電力公司福島第一核電廠本月24日起正式排放「核處理水」入海，中國大陸全面停止日本水產進口，嚴重衝擊日本漁業與水產加工業，以中國為最大出口地的北海道更是繃緊神經，扇貝、海參等高級海鮮價格大跌。北海道相關局處周二（29日）開會交換意見商討對策，以開拓新的出口通路為研擬方向，全力降低衝擊。

日本放送協會（NHK）29日報導，北海道、札幌市與水產加工、經銷團體相關人士當天開會討論中方暫停日本水產進口造成的影響與對策。北海道水產局長近藤將基說，中國大陸是北海道水產品最大出口地，水產滯銷恐導致價品下格，對漁業、經銷、出口等業界將產生巨大衝擊。

北海道統計，2022年全域海外出口水產總額833億日圓（將近新台幣181.24億元），銷往中國者就佔了532億日圓（約台幣115.8億元），占比逾63%。與會者表示，扇貝、海參等高級食材出口至中國的水產價格已下滑，憂心不已。

北海道水產出口市場倚賴中國大陸甚深，中方祭出水產封殺令引發衝擊。

《日本海事新聞》29日報導，這幾天船公司、貨運代理商忙著處理中方停止日本水產進口引發的後續問題，對於已運抵中國大陸但尚未通關的貨物，船公司建議船隻返航。空運日本水產作業也已停止，專營新鮮水產運輸業者由日本發往香港、經香港轉澳門的水產品運量已比禁令頒布前慘跌40%。

中方禁令何以對日本造成重傷？日本農林水產省貿易數據統計，2022年水產品出口額比前一年增長26%、達3873億日圓。以出口目的地而言，中國大陸占比22.5%最高，若加計排名第二的香港，中、港合計占比42%。

單看產品分類，扇貝51.3%銷往中國大陸，金額911億日圓（約台幣193億元）；預先調理的扇貝55.8%輸往香港、12.8%到中國大陸，金額共168億日圓（約台幣36.6億元）。出口至中、港的預先調理海參金額也有184億日圓（約台幣40億元），其中46.3%銷港、43%銷陸。

除了水產，業界更擔心農產品與其他食品恐同受波及，例如上海、香港需求旺盛的高級水果。