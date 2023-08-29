台北市長蔣萬安29日率團出訪上海，但根據國防部資訊，今偵獲24架共機出海，其中12架次逾越中線及其延伸線進入西南空域；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。民眾黨台北市議員陳宥丞表示，雙城論壇雖然是市政交流，但人民心聲應該被傳達，期盼蔣萬安有氣度、有格局，在參訪期間代表台灣人民表達對共機擾台、農產品不定時被禁出口的不好感受，增進彼此的對話。

針對媒體詢問共機今天再度擾台，陳宥丞29日透過臉書發文表示，雖然雙城論壇是一場市政交流，但人民的心聲是要有被傳達的機會，希望蔣萬安能在參訪上海的3天裡，選擇比較適當的時間，代表台灣人民說出心聲，表達對於共機持續擾台，農產品不定時被禁止出口等議題，社會大眾會有不好的感受，就像《北風與太陽》的故事，會讓台灣人民越來越遠，也讓台灣海峽兩岸的距離越來越寬。

他強調，蔣萬安身為首都市長，要有這樣的氣度和格局，有些話必須找適當的時機去做闡述，除了可達到雙城論壇市政互相交流的目標，同時也還可以增進彼此的對話，展現雙向的善意和理解，對兩岸人民都是喜聞樂見的事情。

此外，陳宥丞表示，今早與蔣萬安到上海洋山深水港，觀摩以全自動化管理，每年達到4700萬貨櫃吞吐量的最大貨櫃碼頭，台灣許多貨品或網拍也是從這出海送台。

他表示，接著到訪上海垃圾處理園區「老港生態環保基地」，約 50％生活垃圾及醫療廢棄物、建築垃圾等廢棄物都在此處理，號稱全球最大的垃圾焚燒設施，每日處理能力6000 噸，發電量超過300萬千瓦／時。