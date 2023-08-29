財團法人達成慈善基金會熱心公益，繼去年捐贈救護車給桃園市消防局龍岡分隊，今年捐贈給觀音分隊後，今日再度捐贈救護車給楊梅區的富岡分隊，盼幫助更多需要緊急救護的病患。

達成慈善基金會副董事長鍾和貴表示，達成慈善基金會長期長期以捐助弱勢棺木為主，大部分善款都指定要捐棺，這次是利用未指定捐助項目的善款，積少成多，以達成慈善基金會名義捐贈2輛救護車，並用實際行動支持消防局的救護工作，期許未來可以幫助更多需要緊急救護服務的病患。

這次捐贈的救護車，新式外觀車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車，另車身巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作安全無虞。

消防局長龔永信表示，消防局將持續邁進，積極充實各項救護裝備，辦理各式救護訓練，使軟硬體實力同步提升，今獲配新式救護車，期許同仁能挽救更多寶貴性命。