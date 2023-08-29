新竹縣前縣長鄭永金大兒子鄭朝瀚，被立委王鴻薇指控涉及綠電案，發表聲明指其父鄭永金從未擔任行政院政務委員，亦未曾擔任新竹小英後援會副秘書長，天輔能源等這4家公司皆與他無關，更與其父鄭永金和弟弟鄭朝方無關。

鄭朝瀚表示，2019年5月他擔任天輔能源公司負責人，當時公司實收資本額2千萬元。天輔於2019年8月成立天蓬、天禽、天衝三家子公司，實收資本額皆是1百萬元，也都由他掛名兼任負責人。

鄭朝瀚指他並未實際參與上述四家公司營運，並於2020年4月離開天輔公司，不再擔擔任上述四公司負責人。他離開時，除天輔公司增資至1億4千萬元，其他3家公司均仍維持1百萬元。

鄭朝瀚並表示，他離開天輔至今3年多，未曾持有上述公司任何股份。天輔公司及其相關天字輩綠能公司，一概與他無關，更與其父鄭永金和弟弟鄭朝方無關。

鄭朝瀚希望聲明，能消弭不實指涉，如再有扭曲事實或污衊他及家人的相關指涉和報導，將採取司法行動捍衛權益。