由兩岸企業家峰會共同召集的第五屆兩岸博物館IP授權交流論壇，近日在南京隆重舉行。集結了來自大陸地區以及香港、澳門以及台北故宮等文化相關產業代表，共同探討博物館IP的創新發展。

論壇主題聚焦於「數實融合推動博物館兩翼齊飛」以及「博物館IP新路徑」，討論博物館如何在數位時代下實現更多創新展演形式。參與論壇的嘉賓包括大陸南京市博物館產業發展部文創服務辦公室副主任謝宇萌、前台北故宮博物院專門委員陸仲雁，以及陝西歷史博物館文化發展有限公司董事長趙慧等。論壇圍繞在文化場景與IP數實結合的可能性進行深入探討，期望能夠將文創的獨特藝文世界帶入台北故宮，並探索日常生活與宏大文化殿堂的融合所激發的創意火花。

文創商品的多樣形式。（圖／張厚煒攝）

青鳥新媒體藝術總監林俊廷以「數位實體融合──以新媒體藝術的實擬虛境建構虛擬實境的未來博物館」為主題，分享許多由其創作的精彩實際展演案例。香港創意產業及科技創新主席張建滔則以「博物館IP創新發展香港賦能國際文創交流」為主題，深入探討香港如何運用IP展演形式來推動藝術與國際文創的蓬勃發展。南京圖益創意科技有限公司以「博物煥新：以跨越時空對話打造新生國潮。」為主題，闡述如何運用年輕一代喜愛的藝術形式，為博物館帶來創新實踐。

此次論壇旨在促進IP文化發展與多元虛實整合，為IP科技管理與統計、文化多樣性等議題進行深度溝通。並凝聚藝文領域多方的創意形式，攜手共譜文化產業繁榮的前景。