雪霸國家公園管理處去年首度開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，今年度持續辦理獎助學金發放。（雪管處提供／李京昇苗栗傳真）

為鼓勵設籍於雪霸國家公園周邊原住民學生敦品勵學，雪霸國家公園管理處去年首度開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，今年度持續辦理獎助學金發放，9月1日開始受理申請，至10月10日截止（郵戳為憑），歡迎符合資格的學子快來申請。

雪管處表示，設籍園區周邊社區，憑國小五年級至研究所成績均可申請獎助學金，申請學生需設籍在雪霸國家公園轄區及周邊行政區，包括苗栗縣泰安鄉、新竹縣尖石鄉及五峰鄉、台中市和平區2年以上，得憑「國小五、六年級到研究所學業成績」或「111學年度個人單項特殊才藝競賽得獎獎項」，或「112學年度錄取大專以上學校並完成註冊等相關文件」申請，低收入戶學生（需提供證明文件）則不受設籍2年的限制。

另外，申請學子學業及操行成績需符合標準，國小五、六年級學年總平均成績總平均需80分以上；國中、高中（職）暨大專院校達70分以上；研究所以上達85分以上。至於申請特殊才藝獎助學金的學生，除學業成績需達60分以上及操性(德育)甲等或成績達80分以上，且個人單項特殊才藝還需獲得縣（市）級以上政府機關、團體主辦成績前三名的獎項。

雪管處表示，經過審核通過者，國小學生每人獲頒獎學金1千元，國中2千元、高中職4千元、大專校院 5千元、研究所8千元，錄取大專以上學校及特殊才藝助學金為1萬元整，依實際預算額度調整獎助學金及人數分配。

歡迎符合資格的學子提出申請，屆時請填妥報名表並檢附相關文件申請，申請表請上雪霸國家公園管理處網站下載，洽詢電話037-996100轉401，企劃經理課莊課員。