桃園市26歲錢姓男子因舅舅長期念他不工作、待在房間，與舅舅多次口角，還曾有肢體衝突。去年12月2人口角後，錢男持刀砍刺舅舅20刀致死。國民法官開庭審理，舅舅女兒表示，至今不知道怎麼跟想念外公的兒子說，盼法官判處錢男無期徒刑，預計9月1日宣判。

桃園地檢署起訴，指錢男去年12月因為關燈問題與舅舅發生口角，錢男拿膠帶纏繞自己手部及刀子，涉嫌在錢男外公、母親面前刺舅舅20刀致死，檢方依《殺人罪》起訴，這也是桃園首例以國民法官審理案件。

死者女兒指出，父親去年因為要照顧失智的爺爺回到家中居住，因為錢男工作不穩定，且在家中都待在房間，父親曾多次勸說，希望錢男工作，最後希望錢男搬出去，體會獨自生活。

有次父親與錢男發生衝突，錢男耿耿與懷，覺得自已被舅舅施予暴力。死者女兒說，當時把錢男當家人，還花很多時間與錢溝通，現在回想覺得自己很愚蠢。

死者女兒語帶哽咽，她說，錢男住在家中並非委曲求全，他不愁吃穿，打工所得用來買高價公仔、遊戲，且得到外婆、姑姑寵愛。爸爸以長輩身分，把錢男當成還有救的小孩，可是錢男卻在外公、姑姑面前，殺死自己父親。

她說，原本希望判處死刑，但並非是恨錢男，而是不知道怎麼活在有錢男的家裡。她又說，知道死刑在台灣並不務實，但是判有期徒刑，錢男5、10年就獲得假釋，自己不知道會活在什麼地獄中。

死者女兒又說，當初爸爸是因為愛姑姑，才會關心錢男，自己也跟爸爸一樣，希望法官為了她及小孩、姑姑有好好生活的未來，判處錢男無期徒刑。

死者女兒也說，自己2歲孩子想念阿公，自己只能對兒子說，阿公因為身體壞掉，而到很遠的地方，不敢跟兒子說實話。女兒講話時不斷落淚，也有旁聽民眾被觸動，頻頻拭淚。檢方則指原本舅舅一家天倫之樂，並以一家彩色照片轉變成黑白的簡報，希望判處無期徒刑。

辯護人則說，錢男事後後叫媽媽報案，符合自首減刑，且他是被死者激到，加上犯後皆坦承。希望法官考慮錢男國小起住在家中，卻有突然住到家中的長輩要他搬走，認為判5到7年為宜。錢男則說，自己並非壞人，但只是希望家裡不要有隨便罵人、傷人的事情才會動手。

錢說，事發並非是關燈，而是舅舅嗆他「敢跟我單挑嗎？」還說「拿刀也可以」，自己才會犯錯。他說，很抱歉自己輸給自己的仇恨。

審判長諭知30日9時評議，1日下午2時宣判。另因是桃園首起國民法官案件，旁聽民眾眾多，超過40人旁聽，甚至還要在旁閒置法庭開啟直播。