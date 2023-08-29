苗栗縣政府為鼓勵苗栗縣社區發展協會積極投入福利社區化工作，今年起以選拔取代評鑑，近日公布金卓越社區選拔成績，縣長夫人陳美琦29日至竹南頒發匾額及獎勵金，表揚佳興社區發展協會以及山佳社區發展協會，肯定社區發展協會人員辛勞。

苗栗縣「金卓越社區選拔」過去為兩年一次，縣府社會處自今年起，每年辦理金卓越社區選拔作業，除了有高額的獎勵金之外，希望藉由比賽機制的設計，持續提升社區量能，今年共有11個社區獲獎，縣長夫人陳美琦代表縣長鍾東錦將於8月29日至9月8日期間分別至獲獎社區發展協會進行公開表揚。

縣長夫人陳美琦今日前往竹南頒獎表揚佳興社區發展協會以及山佳社區發展協會。其中竹南鎮佳興社區發展協會勇奪卓越組的卓越獎，山佳社區發展協會則奪得績效組甲等獎以及服務創新獎。

陳美琦恭她表示，金卓越社區選拔除了要讓社區更加活躍，不只是獲得獎金，更能透過志工們的同心協力提升社區能量，進而提供更豐富多元化且貼近民眾需求的服務，期待藉由每年的舉辦，讓社區發展協會更有動力，讓整個社區更加蓬勃。

竹南佳興社區發展協會理事長陳金鑾以及山佳社區發展協會理事長邱振生都將榮耀歸功給社區內的志工夥伴，感謝大家同心協力、合作無間為鄉親提供適切的活動。

其中，佳興社區的高齡志工隊具向心力，執行力佳，積極參與苗栗縣福利化社區旗艦型計畫，以領航社區之姿帶領周邊3個社區，且執行多元服務方案，2018年度獲得衛生福利部金卓越社區選拔績效組優等獎後，仍自主並持續不間斷地推動各項福利社區化及社區發展工作，規畫樂齡學習英語班，教導長者日常生活英語與英文歌曲，更與鄰近學校合作，共享社區資源。

佳興社區發展協會理事長陳金鑾表示，佳興社區發展協會提供符合民眾需求的服務，照顧長輩、兒少、婦女等等的族群，更是鼓勵社區長輩來到活動中心，參加多元的健康促進活動，動動腦並保持手腳靈活，延緩失智。

山佳社區則有設立新住民關懷站，跨域結合台閩新住民愛心關懷協會共同關懷新住民，並且規畫歌唱班、舞蹈班才藝活力充沛。山佳社區發展協會理事長邱振生表示，妻子為新住民，深知新住民來台生活不易，因此社區除了著力於新住民的照顧外，也對鄉親給予適切的協助與服務，未來將持續秉持用心照顧的精神與態度，將社區服務做得更好。

社會處表示，「金卓越社區選拔」可以算是社區的奧斯卡獎，全台各社區為了能夠得到衛生福利部的全國大獎，都卯盡全力，期許社區明年繼續參加縣級比賽，搶下能夠代表苗栗社區參加全國選拔的門票，為自己的社區榮耀而努力。

社會處公布成績：

卓越組卓越獎：竹南鎮佳興社區發展協會。

績效組優等獎：南庄鄉員林社區發展協會、後龍鎮埔頂社區發展協會、銅鑼鄉中平社區發展協會。

甲等獎：三義鄉勝興社區發展協會、頭屋鄉明德社區發展協會、竹南鎮山佳社區發展協會、公館鄉福星社區發展協會、頭份市濫坑社區發展協會、通霄鎮五南社區發展協會。

服務創新獎：後龍鎮埔頂社區發展協會、竹南鎮山佳社區發展協會、頭份市濫坑社區發展協會、獅潭鄉新店社區發展協會。