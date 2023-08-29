中國在20國集團（G20）峰會即將登場之際，將與印度存有爭議的省分與地區納入新版標準地圖，有可能讓兩國在峰會上的氣氛更僵。
中國自然資源部配合中國「2023年全國測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳週」，昨天公布新版地圖，納入台灣、南海諸島，以及印中存有爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin）。
印度News18新聞網今天引述印度高層官員說，新版地圖是在印度總理莫迪（Narendra Modi）在南非與中國國家主席習近平會面之後、G20峰會即將舉行之前發布，中國顯然是因印中關係未有明顯改善而感到沮喪，進而訴諸宣傳。
他進一步說，中國非法佔據了許多地區，全世界都知道中國是「擴張主義者」，強調中國地圖不合法，阿魯納查省是印度領土的一部分。
報導未披露這名官員的身分。
印中爭議邊界超過3488公里，其中，印度實質治理中的阿魯納查省，中國稱為藏南地區；阿克賽欽大部分地區目前則是由中國有效控制。
中國民政部自2017年起，已對阿魯納查省境內許多地區進行了3波的重新命名，印度外交部則重申，中國自訂、創造地名的嚐試，不會改變作為阿魯納查省完整且不可分割的事實。
G20峰會將於9月9日至10日於新德里舉辦，中國國家主席習近平料會出席。印中關係本已因2020年流血邊界衝突而處於低谷，中國此刻發布新版地圖，可能讓兩國在峰會上的氣氛更僵。
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