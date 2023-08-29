2020年1月退休，生了兩個孩子的前世界球后、「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），今年重出江湖，2023美國網球公開賽女單第1輪以6比3、6比2解決從會外賽晉級的俄羅斯選手普蘿佐洛娃（Tatiana Prozorova），曾獲得兩屆美網女單亞軍的沃茲妮雅琪，拿下暌違4年的美網首勝。

美網是沃茲妮雅琪退休3年後回歸球場的第3站賽事，蒙特婁女網賽她止步32強，辛辛那提女網賽首輪64強就出局，來到她生涯成績最好的四大賽美網，首輪直落二奪勝，生涯在美網累積39勝13敗。

賽後沃茲妮雅琪說：「很開心通過第1輪考驗，相信接下來的挑戰只會更難，下一場我要對上捷克選手可維托娃，我很了解她、也對壘過很多次，應該可以預想比賽會多麽不簡單，我想擊敗她就要有更好的表現，相信她也是這麼想，我認為會是很令人期待的對抗。」

美東當地時間周三的女單第2輪，將會是沃茲妮雅琪與可維托娃生涯第15次交手，之前14次過招可維托娃8勝6敗較佔上風，也是自2018年WTA年終總決賽沃茲妮雅琪7比5、3比6、6比2取勝後，雙方相隔5年首次對壘。