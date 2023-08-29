宏碁旗下小金雞事業Altos安圖斯科技積極搶進東南亞市場，並於去年第二季於泰國成立子公司Altos Thailand，近日並與技術合作夥伴於泰國舉辦新品發表會，推出針對人工智慧（AI）與高性能運算（HPC）的創新產品與解決方案，包含AI伺服器、工作站與AI運算平台等新品，期將其領先的加速運算技術引入泰國市場。

安圖斯推出一系列創新的解決方案，涵蓋伺服器、工作站和邊緣運算等多個領域，另旗下整合內部自行研發軟體，和來自台灣與泰國技術合作夥伴（ISV／IHV）共同開發的運算及資料儲存系統，則著眼於為客戶提供更高速的運算及儲存資源和更優質的使用體驗。

安圖斯並聚焦Altos aiWorks人工智慧運算平台，以加速人工智慧教育開展與協助研究人員開發，並協助用戶與客戶實現更高效的運算和更智慧的應用。

因應AI浪潮下的資訊安全趨勢，安圖斯也特別請來各界專家進行專題分享。安圖斯以on-premise架構，透過強大的伺服器資源實現雲端運算，確保數據在傳輸和儲存的過程中能夠維持最高的安全水準，並兼具高效能與可靠性，深入探討如何在進行人工智慧應用時保障資料的安全性，並進一步提高數據處理和存儲的效率，體現了對於安全資訊環境的關切和堅定立場。

安圖斯總經理李占傑指出，考量泰國經濟發展在東南亞地區居前，加上看好泰國在東協市場的戰略地位，將有利其未來利入東協他國發展，安圖斯正密切關注泰國伺服器與AI發展趨勢，並深入觀察市場變化，預期安圖斯的創新產品和解決方案將可為泰國的企業和多個領域帶來無限商機和更強競爭力。