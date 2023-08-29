嘉義舊監宿舍修繕推展地方創生，嘉義市長黃敏惠陪同蔡英文總統參觀。（廖素慧攝）

蔡英文總統（第二排中）、嘉義市長黃敏惠（第二排左三）在嘉義舊監宿舍群參觀青年地方創生。（廖素慧攝）

嘉義舊監宿舍群是嘉義市打造「木都」歷史現場再現風華的重要場域，市府文化局規畫再修復20棟，包括1棟歷史建築「演武場」，預估總經費超過1.5億元，將爭取中央補助，持續推展「木都2.0」升級及地方創生。

嘉義市政府為活化嘉義舊監宿舍群再利用，近年來積極推動「以修代租」計畫，將此區塊定位轉型為木都2.0工作聚落，陸續由民間修復宿舍群園區134巷及130巷周邊22戶木屋，並有部分棟舍作為實驗木場，以培育木都所需的人才、木構建築實驗場域。

嘉義市政府文化局文資科指出，今年底還會有6棟「以修代租」的房舍完成修復，由花藝、白蟻防治、智能防災、茶藝、修繕木屋等業者，以及嘉義大學木質設計系負責修屋及進駐運營。

市府文化局則規畫修繕20戶，其中有14戶將作為輕食、民宿體驗、國際木業交流展示中心、藝術家創作工作坊等用途，有5戶作為檜木建材銀行，以及1戶歷史建築演武場，預計明年完成規畫設計。

市府文化局文資科表示，這20戶損壞狀況較嚴重，修繕規模較大，且有歷史建築、主管宿舍，初估經費逾1.5億元，預算大，將由公部門修復，會爭取中央補助。

由於預算負擔不小，日前蔡英文總統參觀舊監宿舍群活化發展地方創生，市長黃敏惠就提出由中央全額補助宿舍群修繕經費的請求，希望減輕地方的財政負擔，也有助加速舊監及宿舍群修復再利用的進程。