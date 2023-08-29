桃園市大園區63歲許姓婦人，日前在網路認識一名自稱烏克蘭軍醫的男子，對方以甜言蜜語展開追求讓許婦墜入情網，隨後便謊稱他想遠離戰火來台與許婦相聚，卻沒錢買機票，許婦得知後前往銀行欲貸款85萬元匯給對方，行員察覺有異向警方報案，經員警到場勸說，順利攔阻詐騙。

大園警分局大園派出所28日下午接獲銀行通報，許姓婦人欲辦理信用貸款借款85萬元，但行員詢問婦人借款目的，婦人僅說是要匯款給在烏克蘭的軍醫男友，行員察覺有異隨即請警方到場關心。

員警獲報前往了解，得知許婦上月在網路上認識一名男子，對方自稱是駐紮在烏克蘭的軍醫，男子以花言巧語擄獲許婦芳心，待陳婦卸下心防後，便以想遠離戰火為由，欲來台與許婦相聚，但因當地情勢緊張，軍職人員受到嚴格控管無法輕易離營，需要大筆金錢才能打通關係買機票出國，許婦一心想見到情郎，於是至銀行辦理信貸打算匯款給對方。

員警一聽就知道是常見詐騙手法，隨即以實際案例不斷勸說，許婦才相信自己遭到詐騙，感謝員警讓她沒有受到財產上的損失。警方呼籲，網路交友要謹慎，對方若提及投資或有關金錢訊息，千萬不要輕易相信，若有疑問可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。